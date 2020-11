Napustio parohiju i službu: Paroh se zaljubio u mještanku

Katolička crkva Presvetog Trojstva u Nedelišću u Međimurskoj županiji ostala je iznenada bez paroha. Vlč. Tihomir Ciglar (30) iselio se iz župnog dvora, a svojim je parohanima ostavio pismo pročitano na službi. Izgleda da iza naprasnog odlaska stoji – ljubav.

Paroh se, kažu u Nedelišću, zaljubio u jednu mještanku i odlučio se povući. U selu kažu da nisu previše iznenađeni jer su primjećivali da se između njega i te žene nešto događa. Iznenadila ih je samo brzina kojom se paroh iselio, a neki su očekivali da će im lično na službi saopštiti svoju odluku, piše Večernji list.

- Nije to prvi put u istoriji da se nešto takvo dogodilo. Neki ljudi, nakon što se zarede i počnu obavljati svešteničku službu, znaju skrenuti s tog pravca, pokolebati se i prihvatiti svjetovni način života. Nema ih puno, broje se u promilima. Nismo mu zamjerili, zašto bismo? On je mladi čovjek u kojem se nešto prelomilo. To je stvar čovjekove psihe. Sveštenici su obični ljudi, nisu nikakvi nadljudi - kaže Franjo Cimerman,jedan od ljudi iz parohije.

Ciglar je pozvao mještane da mu oproste, a izrazio je i žaljenje zbog svojih postupaka.

- Hvala vam i oprostite!” Zahvalio im je na dobroj suradnji. “Stvarno ste se pokazali kao dobri parohijani i saradnici. Zbog toga mi oprostite što sam iznevjerio vaše povjerenje i izazvao skandal kod nekih. Jako mi je žao zbog toga. Ali iz ljubavi prema Bogu i crkvi dužnost mi je parohiju prepustiti boljem pastiru kojeg će biskup odrediti - naveo je u pismu i poručio da će “Bog na kraju sve svesti na dobro”.