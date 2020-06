"Osoba je Stig Engstrom. Pošto je mrtav, ne mogu da podignem optužnicu protiv njega i odlučio sam da zatvorim istragu", rekao je tužilac Krister Peterson. Engsrom se ubio 2000. godine, prenosi AP.

Ulof Palme je u kobnoj noći 28. februara 1986. godine izašao u bioskop u Stokholmu sa svojom porodicom, bez obezbjeđenja.

Kada su izašli iz bioskopa, Ulof i njegova supruga su se oprostili od njihovog sina i krenuli kući. Tada im je napadač prišao i pucao u Palmea sa leđa, a drugim metkom je povrijedio njegovu suprugu Lisbet. Iako su prolaznici pokušavali da ožive 59-godišnjeg premijera, kasnije je utvrđeno da je on gotovo odmah umro.

If anyone’s wondering why Swedes aren’t out enjoying our lack of corona restrictions this morning it’s because we’re by the tv or radio. After 34 years we’re (hopefully) about to find out who murdered our Prime Minister Olof Palme. 2020, what a year. pic.twitter.com/gEXskRHzoT

