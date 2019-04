Napeto u Libiji, Lavrov optužio NATO: Vi ste krivi!

"Dugotrajna kriza u Libiji je direktna posljedica nelegitimnog vojnog mješanja NATO. Rezultat toga je da je država zapala u haos, postala izvor regionalne nestabilnosti, rasadnik terorizma", naveo je Lavrov.

Lavrov je izjavio da Moskva podržava napore specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN Gasana Salame na realizaciji plana za normalizaciju situacije koji podrazumijeva održavanje poštenih izbora i ustavnu reformu.

Konferencija o nacionalnom pomirenju u Libiji biće održana 14-16. aprila.

Ruski diplomata je naglasio da obnova državnosti u zemlji treba da prođe kroz dijalog i da zato Rusija i Egipat koordiniraju napore radi rješavanja sitaucije u Libiji, prenio je Sputnjik.

"Naš zadatak je da se pomogne Libijcima da prevaziđu postojeće nesuglasice kao i da postignu stabilan dogovor po parametrima nacionalnog pomirenja", rekao je Lavrov.

