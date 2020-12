Napadnuta američka ambasada

Nije jasno da li je bilo povrijeđenih, ali je potvrđeno da je nanijeta materijalna šteta i uništeno nekoliko vozila na parkingu ambasade, prenio je AP izjavu zvaničnika koji je zahtjevao anonimnost.

Ambasada SAD je odgovorila aktiviranjem defanzivnog protivraketnog sistema C-RAM, postavljenog ljetos da bi se odbijali sve učestaliji pokušaji raketiranja američkog diplomatskog predstavništva u glavnom gradu Iraka.

​Ovaj napad izazvao je strepnje zbog mogućih nemira uoči godišnjice atentata na generala Kasima Sulejmanija, komandanta iranske Revolucionarne garde koji je po nalogu Vašingtona likvidiran 3. januara ove godine nedaleko od bagdadskog aerodroma.

Strahujući od odmazde uoči prve godišnjice atentata na Sulejmanija, SAD su naredil da se smanji broj službenika u ambasadi u Bagdadu.

Video shows what appears to multiple waves of rockets targeting the US Embassy in #Baghdad while the C-RAM guns attempt to neutralise the rockets pic.twitter.com/FErWZWGBy8

— 🇮🇶Iraq & Middle East Updates (@IraqLiveUpdate) December 20, 2020