Napadi na policiju u više američkih gradova, raskol u vlasti Njujorka

U nekim gradovima protesti su bili mirni ali nisu izostali incidenti ni prije ni poslije uvođenja policijskog časa.

Terensko vozilo je uletjelo među policajce u Bafalu, u državi Njujork. Tom prilikom su povrijeđena dvojica policajaca.

Dok su demonstranti kršili policijski čas na Tajms Skveru u Njujorku policijski komandir je naredio privođenja.

Četiri policajca pogođena su u pucnjavi u Sent Luisu u saveznoj državi Misuri. Oni su prevezeni u oblasnu bolnicu. Vjeruje se da njihove povrede nisu opasne po život.

#BREAKING: 2 Atlanta Police officers fired after video showed them using "excessive force" in the arrest of two college students Saturday night, the Mayor says.

The arrest was reportedly due to disregarding curfew & orders from police.pic.twitter.com/vginBn34II

— Breaking911 (@Breaking911) May 31, 2020