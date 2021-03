Napadač ubio desetoro u supermarketu

Ovo je bila druga smrtonosna masovna pucnjava u SAD u posljednjih sedam dana.

Policija za sada nije objavila mnogo detalja o događaju i nije poznat motiv napada koji se desio oko 15.00 časova po lokalnom vremenu u supermarketu "King supers" u mjestu koje je udaljeno 45 kilometara sjeverozapadno od Denvera.

Uplašeni kupci i zaposleni bježali su u potrazi za zaklonom dok su policajci pristizali na lice mjesta. Dva kilometra dalje nalazi se kampus Univerziteta Kolorado.

Šef policije u Bulderu Maris Herold rekla je da je ubijeno 10 ljudi, uključujući policajca starog 51 godinu.

Policija je odbila da saopšti koja vrsta oružja je korištena, a list "Denver post" piše da su lica koja su pozvala policiju rekla da napadač ima "patrolnu pušku".

Novo krvoproliće desilo se manje od sedam dana nakon pucnjave u Atlanti, gdje je ubijeno osmoro ljudi, uključujući šest žena azijskog porijekla. Za ova ubistva optužen je muškarac star 21 godinu.

Rest In peace Officer Eric Talley. Your service will never be forgotten #BoulderShooting pic.twitter.com/FVximvhS2E

— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 23, 2021