Napad otkazan zbog potencijalnih žrtava, ne žuri mi se

On je na "Tviteru" napisao da je napad otkazao deset minuta prije izvršenja, jer mu je rečeno koliko ljudi bi moglo da izgubi život.

"Bili smo spremni da sinoć odgovorimo na tri različite lokacije, kada sam pitao koliko će ljudi da pogine. General je odgovorio 150. Zaustavio sam napad deset minuta prije izvođenja, jer nije proporcionalno obaranju bespilotne letjelice", napisao je Tramp.

Tramp je istakao da mu se ne žuri, jer je vojska spremna i daleko najbolja na svijetu.

"Deset minuta prije napada povukao sam naređenje i stopirao akciju. To ne bi bilo proporcionalno obaranju vojnog drona. Ne žuri mi se, naša vojska je obnovljena, nova i spremna za akciju, najbolja je na svijetu", napisao je Tramp na Tviteru.

....proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019