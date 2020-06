Motiv napadača za sada nije poznat.

Lokalna uprava okruga Kangvu u regionu Guangsi saopštila je da je 37 đaka i dvoje odraslih zadobilo različite povrede.

Security guard injures 39 in knife attack at a kindergarten in Chinahttps://t.co/RMOd2CxgM3

