Napad na predsjednika Francuske: Muškarac ošamario Makrona

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se kako Makron prilazi okupljenim građanima ispred kojih se nalazi barijera. Jedan muškarac ga je ošamario, prije nego što je reagovalo obezbjeđenje.

French President Emmanuel Macron was slapped across the face by a man during a trip to southeast France on Tuesday. Macron approached a barrier to shake hands with a man who slapped the 43-year-old across the face in the village of Tain-l´Hermitage in the Drome region. pic.twitter.com/tk8VYwMo5m

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 8, 2021