Napad na konvoj američkih vojnika u Avganistanu

Uprkos zimskom zatišju u borbama zbog obilnih snježnih padavina u planinama gdje se talibani obično odmaraju i planiraju svoje godišnje ofanzive, bombe na putevima i dalje se detoniraju u mjestima kojima patroliraju avganistanske snage i njihovi saveznici.

Visoki avganistanski vojni zvaničnik u Kandaharu rekao je da se incident dogodio u okrugu Dand.

Strane trupe ogradile su to područje i drže avganistanske snage dalje od mjesta nesreće, dodao je zvaničnik.

#BREAKING: A roadside bomb hit a convoy of #US troops in #Afghanistan, according to a @NATO spokesperson and an Afghan official.https://t.co/yA7RcDhvVW

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 11, 2020