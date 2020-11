Napad na crkvu u Kaliforniji, dvoje mrtvih

Napad se dogodio u nedjelju naveče u baptističkoj crkvi u San Hozeu, a mediji su objavili da je osumnjičeni uhapšen. Policija San Hozea nije potvrdila ovu informaciju.

#BREAKING : Multiple people stabbing reported inside the Grace Baptist Church in San Jose, #California . Police say more information will be released when it becomes available. #Stabbing pic.twitter.com/byh75KcBwA

Policija je saopštila da se napad nije dogodio tokom službe, već da su beskućnici dovedeni u crkvu kako bi ih skolnili od hladnoće.

Units are currently at the scene of a possible stabbing at the Grace Baptist Church located at 484 E San Fernando St. This is an active scene, please avoid the area. pic.twitter.com/0oTioeIqEE

— San Jose Police Media Relations (@SJPD_PIO) November 23, 2020