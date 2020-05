Naoružani upali u Senat i tražili ukidanje vanrednog stanja

Oglasio se i predsjednik Donald Tramp koji je na Tviteru napisao da su demonstranti u Mičigenu “veoma dobri ljudi” i sugerisao da guvernerka Grečen Vitmen, inače iz redova Demokratske stranke, treba da postigne dogovor sa njima.

– Guvernerka Mičigena treba malo da im izađe u susret i ugasi vatru. To su veoma dobri ljudi, ali su ljuti. Oni žele nazad svoje živote. Neka se vidi sa njima, razgovara i napravi dogovor – napisao je predsjednik SAD.

Portparl policije u Mičigenu rekao je za NBC njuz da je demonstrantima zakonom dozvoljeno da nose oružje u Mičigenu, pa i u Senatu, sve dok to čine sa “namjerom koja je u skladu sa zakonom” i dok je oružje vidljivo.

Vanredno stanje trebalo je da istekne noćas. Danas je guvernerka Grečen Vitmer potpisala izvrši dekret kojim se okončava staro vanredno stanje i na snagu stupa novo do 28. maja, navodi CNN.

U Mičigenu je korona virusom zaraženo više od 41.000 ljudi, a umrlo je oko 4.000.

After the armed mob got into the Michigan statehouse they made their way to the chamber doors.

Where they shouted: “LET US IN!!”

This is not a protest, or peaceful.pic.twitter.com/T5QTNBSVLc

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) April 30, 2020