Prema podacima policije, u autobusu se nalazi oko 20 putnika.

Centar grada je zatvoren za saobrać́aj.

Hostage situation as armed man is threatening to blow up a bus in Lutsk. Shots fired, police on the scene https://t.co/6Q8QmmcuwS #Ukraine pic.twitter.com/rGmCDd8iOf

— Liveuamap (@Liveuamap) July 21, 2020