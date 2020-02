Nakon uznemirujućeg snimka oglasio se poznati glumac: Ja ću ti biti prijatelj!

Kvejden (9) je, kako objašnjava Jaraka, rođen sa dijagnozom ahondroplazije, zbog čega ga vršnjaci konstantno maltretiraju.

– Upravo sam pokupila sina iz škole i prisustvovala sam epizodi njegovog maltretiranja. Zvala sam direktora, ali želim da pokažem svima – roditeljima, profesorima, pa i djeci, kakve posljedice ostavlja vršnjačko nasilje i kako prolaze njegove žrtve – kaže Jaraka uz potresan video koji je okačila na svoj Fejsbuk, gdje dječak izjavljuje da “želi da umre”.

– Kad sam stigla u školu, zatekla sam gomilu djevojčica koje su ga mazile i tapšale po glavi, kao štene – kaže Jaraka, dodajući da je njen sin od vrtića izložen konstantnom vršnjačkom nasilju i da je zbog toga pokušao samoubistvo više puta.

Poznate ličnosti poput glumca Hugha Jackmana podržale su dječaka.

- Quaden, jači si nego što misliš. Što god bilo, uvijek ćeš imati mene za prijatelja - poručio je holivudski glumac dječaku.

