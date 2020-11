Nakon uništavanja pravoslavnog groblja - Azerbejdžanski vojnici upali u kuću i krenuli da lome sve pred sobom

"Azerbejdžanski vojnici počeli su da unose mir u ispražnjene domove porodica Arcaha“, glasi objava na Tviteru.

Na nepoznatoj lokaciji, dvojica azerbejdžanskih vojnika upadaju u napuštenu, ali ne i praznu jermensku kuću. Njihov bijes se ne može opisati. Iskalili su najveću moguću mržnju prema drvenoj vitrini sa ustakljenim vratnim krilima.

Azer je uzeo hoklicu i više puta iz sve snage gađao u vitrinu dok je nije potpuno uništio, a onda mu se pridružio još jedan vandal. Možemo samo da nagađamo šta bi bilo da su umjesto predmeta u kući naišli na Jermene civile. Već smo imali priliku da vidimo kako su ti jadni ljudi prošli.

Sada se sjetimo izvjesnog azerbejdžanskog diplomate i predjsednika Alijeva koji su pozivali karabaške Jermene da ostanu u svojim domovima i da im dobri vojnici Azerbejdžana neće nauditi. Jermeni su bili dovoljno mudri da "ne padnu" na tako slatke riječi dokazanih neprijatelja.