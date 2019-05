Članovi specijalne planinarske jedinice vatrogasaca i policijski pregovarači na kraju su nagovorili čovjeka da se preda, rekao je jedan pariski policijski zvaničnik. On je rekao da je čovek pod kontrolom i van opasnosti.

Uprava zdanja saopštila je da će Ajfelova kula biti otvorena danas kao obično i obećano je da će ljudima koji su imali rezervisane karte biti vraćen novac.

Bezbjednosni agenti primijetili su čovjeka kako se penje sa drugog nivoa rano popodne, što je onda pokrenulo evakuaciju 2.500 posjetilaca spomenika, saopštila je kompanija koja upravlja Ajfelovom kulom.

Čovjek je na kraju prestao da se penje odmah ispod trećeg nivoa koji je najviši nivo kule visoke 324 metara, i ostao je tamo. Za sada se ne zna koji je motiv njegovog penjanja i vlasti nisu otkrile njegov identitet.

HAPPENING NOW: The Eiffel Tower has been closed to visitors while someone attempts to scale its side. https://t.co/OVsO4Kewe8

— ABC News (@ABC) May 20, 2019