Nakon pucanja brane sela pod vodom

Vatrogasci, vojska i zvaničnici pokrenuli su spasilačke operacije nakon pucanja brane Suar, u centralnom dijelu zemlje, odakle se voda koristi za navodnjavanje. Usljed pucanja brane voda je nagrnula kroz sela i obližnja mjesta Suar i Jedaše.

Zav Luin Tun, zamjenik direktora Odjeljenja za navodnjavanje i korištenje vode, izjavio je lokalnim medijima da nivo vode polako počinje da opada.

Flood update: Train travel on Yangon-Mandalay and Yangon-Bagan routes have been suspended due to damage of the rail lines.

Yangon-Mandalay Highway traffic has resumed but with long delays near mile 165/166. Most bus companies have resumed service. https://t.co/E8pAwQxnGl pic.twitter.com/YsPkY8mh9O

