Nakon pada aviona: Izvučena tijela šest ljudi

Tijela šest ljudi koji su se nalazili u avionu avio-kompanije iz Indonezije "Lajon er" kada se srušio u Javansko more pronađena su i prebačena u luku Tandžung Priok, saopštio je portparol Državne agencije za potragu i spasavanje /BASARNAS/.

Vlasti Indonezije započele su operaciju potrage i spasavanja u blizini obale Zapadne Jave.

Operacija će trajati sedam dana, osim u slučaju da sva tijela budu pronađena prije isteka tog roka, javio je "Sputnjik".

Direktor "Lajon era" Edvart Sirait ranije je izjavio da su se u avionu, između ostalih, nalazili jedan putnik iz Italije i pilot iz Indije.

On je rekao da je avion, koji je pao u more sa 189 ljudi, imao tehnički problem tokom prethodnog leta, ali da je to pitanje riješeno u skladu sa procedurom.

Avion se srušio u Javansko more, ubrzo nakon što je poletio sa aerodroma u Džakarti.