Nakon napad na najveću rafineriju na svijetu: Saudijska Arabija prekinula proizvodnju nafte

Ministar energetike, princ Abdulaziz bin Selman da su napadi dronovima uticali na smanjenje proizvodnje sirove nafte za 5,7 miliona barela dnevno.

Odgovornost za napad preuzela je pobunjenička grupa Huti u Jemenu koja je kazala kako su poslali 10 dronova za napade.

Američki državni sekretar Mike Pompeo za napad je optužio Iran, kazavši da nema dokaza protiv Jemena.

Tehran is behind nearly 100 attacks on Saudi Arabia while Rouhani and Zarif pretend to engage in diplomacy. Amid all the calls for de-escalation, Iran has now launched an unprecedented attack on the world’s energy supply. There is no evidence the attacks came from Yemen.

