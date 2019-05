Nakon imenovanja predsjednika poslanici se potukli

Biznismen Mir Rahman Rahmani kandidovao se za predsjednika Parlamenta koji ima 247 mjesta, ali je izgubio većinu za jedno mjesto, što je dovelo do sukoba njegovih pristalica, koje su ga proglasili pobjednikom i protivnika, koji su rekli da nije obezbijedio potrebna 124 glasa.

Video snimak koji je više puta podijeljen na društvenim mrežama pokazuje tuču među poslanicima, dok se vidi kako članovi parlamenta blokiraju sjedište predsjednika i pozivaju na ponovno glasanje.

Afghan parliament member trying to stab on other member in Afghanistan parliament pic.twitter.com/thUcFQ6wbo

— Haji hamayoon Bahar (@acropgtc) May 19, 2019