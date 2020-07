Najveći projekat: Rusija gradi autoput Evropa - Zapadna Kina

U Rusiji je počela realizacija najvećeg projekta – izgradnja autoputa Moskva - Nižnji Novgorod - Kazanj.

To je dio međunarodnog megaprojekta Evropa - Zapadna Kina, koji se realizuje u saradnji Rusije, Kazahstana, Bjelorusije i Kine. Na sastanku je ruski premijer Mihail Mišustin rekao, kako ovaj projekat ima poseban značaj za cjelokupan evroazijski prostor.

Dužina Novog puta svile je 8.500 kilometara. Od toga više od 2.000 su na ruskoj teritoriji. Autoput će obezbijediti putovanje između osam najveći oblasti Rusije – Moskovska, Samarsko-Toljatinska, Nižnjenovgorodska i Kazanska, prenosi Sputnjik.

- Projekat daje regionalni impuls u ubrzavanju razvoja. Ukupan rast BDP na tim teritorijama biće veći od 500 milijardi rubalja do 2050. godine - izjavio je premijer.

Јoš jedan, ne manje važan aspekt je otvaranje novih radnih mjesta. Po riječima Mišistina, samo će se na gradilištima otvoriti više 30 hiljada radnih mjesta, i još 130 hiljada u srodnim granama. To su grane kao što su auto-industrija, naftna industrija, elektronika, transport, logistika i drugo, pojasnio je premijer.

Planirano je da se tenderske procedure završe do 10. septembra. One će obuhvatiti konkurse za izbor podizvođača svake faze. Tom prilikom je podvukao da je riječ o ugovorima "pod ključ". Što se tiče finansiranja, ponjegovim riječima, opšti obim biče veći od 650 milijardi rubalja.

Novi put svile će biti kao teleportacija

Ministranstvo transporta već́ radi na projektu drugog kraka puteva koji će dati nove moguć́nosti u povezivanju ruskih teritorija. Tu su uključeni i koridor Evropa – Zapadna Kina sa produženjem trase do Ekaterinburga. Takođe postoji moguć́nost da se koridor produži na Ekaterinburg - Ufa - Samara - Saratov, dalje na jug do Volgograda i do Omska.

Od Kazanja do Moskve će se putovati 6,5 časova pri brzini od 130 km na sat.

Sada postoje dva puta od Evrope do Kine koji su dugi. Željeznicom je potrebno oko dvije nedjelje putovanja, a morem preko Sueckog kanala skoro 1,5 mjesec.

Autoput Zapadna Evropa - Zapadna Kina počinje u Sankt Peterburgu vodi preko Moskve - Nižnjeg Novgoroda - Kazanja - Orenburga, zatim preko teritorije Kazahstana i Kine do grada Lianjunganga na obali Žutog mora. Dužina trase je 8.445 km.

Novi put svile će skratiti putovanje automobilom do 10 dana, to će biti kao teleportacija.

Maršruta od Moskve i dalje na jugo-istok je još prije godinu dana bila tema i postojale su dvije osnovne trase. Prvu trasu je projektovala državna kompanija Avtodor i taj projekat se naziva Evropa - Zapadna Kina (EZK). Alternativna trasa, koja se zove Meridijan je projekat privatne kompanije Ruska holding kompanija.

Meridijan je u potpunosti privatni projekat, put ć́e biti sagrađen paralelno sa osnovnim Evropa - Zapadna Kina.

- Ova trasa će imati isti početak na granici sa Kazahstanom, ali će se nastaviti nekoliko kilometara južnije i u odnosu na prvu trasu zaobilaziće gradove - pojasnili su iz analitičkog departmana A Markets.

Projekti neće jedan drugog isključiti. Moguće je da će, naprotiv, dopuniti jedan drugog. Prvi projekat će povezati velike ekonomske centre Moskvu, Sankt Peterburg, Kazanj, Nižnjij Novgorod. Drugi će proći trasom koja zaobilazi velike gradove. Samim tim će se dobiti dodatni impuls za razvoj novih regiona duž trase.

I sam ruski lider Vladimir Putin je rekao da treba razraditi obje varijante.

Gradilište vijeka je već počelo. Do finiša je daleko, za sada je izvjesno koja je trasa. Ovim projektom će Sankt Peterburg i Kazanj saznati da su blizu, a onda će i Ekaterinburg da shvati da ni on nije daleko, i Kazahstan, pa čak i Kina.