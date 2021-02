Najveći godišnji skup republikanaca: Počast Trampu u vidu zlatnog kipa

Guverner Ron DeSantis otvorio je okupljanje, hvaleći svoj odgovor na pandemiju korona virusa i floridske prilično nerestriktivne protokole koji su omogućili da se ovogodišnji skup konzervativaca održi u zatvorenom prostoru i da ljudi budu fizički prisutni.

- Nalazimo se u oazi slobode u naciji koja pati zbog jarma surovih lokdauna - rekao je DeSantis u govoru. - Florida je bila u pravu, a zemlje koje su se zatvorile nisu.

Tramp, koji je postao stanovnik Floride, drži i dalje stisak nad Republikanskom strankom i uspješno je preobrazio konzervativce u grupu gdje se tradicionalno sastaju republikanci s djelimično različitim ideologijama, u skup koji će podržati njegove ideje, piše DPA.

Godišnje okupljanje, koje se inače održava blizu Vašingtona, premješteno je na Floridu, prvi put otkad je pokrenuto 1974. Tramp bi trebalo da zaključi skup svojim govorom u nedjelju popodne. Ako je bilo ikakvih sumnji da je ovogodišnji skup posvećen Trampu, one su razvejane otkrivanjem pozlaćenog kipa bivšeg predsjednika, naglašava Rojters.

To pokazuje da je on i dalje republikanska politička snaga, uprkos nasilnim scenama koje su izazvale njegove pristalice u Vašingtonu prošlog mjeseca.

A golden statue of Trump is as good a summary of CPAC as one could possibly make. pic.twitter.com/tW0zFobjyh

— Josh Jordan (@NumbersMuncher) February 26, 2021