Najnoviji blam predsjedničkog kandidata Demokrata digao Ameriku na noge

Bajden je postao predmet podsmjeha na društvenim mrežama zbog ovog snimka.

Naime, na njemu se vidi kako Bajden izlazi iz aviona, upire prstom u nekoga, maše i smije se. Međutim, kako tvrde korisnici na Tviteru, problem je što preko puta njega nije bilo nikoga od simpatizera i poštovalaca, osim njegovog obezbjeđenja.

"Stari Hilarin trik. Pokazuje, maše, smije se. Tamo nema nikoga. Totalna politička glupost ", napisao je korisnik koji je podijelio video.

The old Hillary trick. Point, wave, smile. Nobody there. Total political malarkey. pic.twitter.com/UMCRi4uH4Q

— James Woods (@RealJamesWoods) September 16, 2020