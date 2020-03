Najmanje šest mrtvih prilikom rušenja hotela, 28 još zatrpano

Spasilačke ekipe uspjele su jutros da izvuku 43 ljudi. Od toga je 36 prebačeno u bolnicu, saopštilo je Ministarstvo za upravljanje vanrednim situacijama.

Spasilačke snage sa oko 1.000 ljudi, uključujući vatrogasce, policiju i pripadnike drugih službi za vanredne situacije, radile su cijelu noć nakon što se hotel srušio juče poslijepodne.

Zvaničnici su rekli da je od 71 osobe unutar hotela u trenutku rušenja 58 bilo u karantinu.

Agencija Sinhua javila je da je vlasnik zgrade odveden na saslušanje u policiju.

