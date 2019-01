Najmanje sedam mrtvih, Crnogorac svjedok napada

Naoružani napadači izvršili su ranije danas napad na kompleks, ušli u hotel "Dusit", nakon čega je bombaš samoubica aktivirao eksploziv.

Policija je upozorila da je moguće da su napadači i dalje u kompleksu i da "teroristički napad" još traje.

Svjedoci tvrde da je u napadu ranjeno osam ljudi.

#NairobiAttack: One suspect arrested in Riverside attack; many people rescued as police comb Dusit Hotel for attackers.

