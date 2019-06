Najmanje dvije osobe poginule u strašnom nevremenu

Jedna turistkinja utopila se u Ženevskom jezeru nakon što se njen čamac prevrnuo tokom nevremena, a druga je poginula u Francuskoj pošto je drvo palo na njenu prikolicu u kojoj je kampovala, javio je AP.

Oluja je u Švajcarskoj donijela obilnu kišu, grad i vetar sa udarima do 122 kilometara na sat, prenijeli su švajcarski mediji.

Destructive hailstorm in Romans-sur-isere, S France yesterday, Jun 15th. Thanks to Fafa Arnaud for the report, source: @Météo Express pic.twitter.com/DfGBYGDjNK

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) June 16, 2019