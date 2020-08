Najmanje 30 poginulih u stravičnoj eksploziji, više od 3.000 povrijeđeno

RT navodi da je više od 3.000 ljudi povrijeđeno.

Najmanje deset vatrogasaca nestalo je nakon eksplozije koja je danas uzdrmala Bejrut, rekao je gradonačelnik libanske prestonice Marvan Abud.

Libanski mediji navode da se eksplozija desila u lučkom dijelu grada gdje se nalaze skladišta sa eksplozivom. Nekoliko bezbjednosnih izvora ističu da su se tamo nalazile i hemikalije.

Supruga i kćerka libanskog premijera Hasana Dijaba povrijeđene su od snažne eksplozije, javili su danas arapski mediji.

7 angles of this Beirut Explosion, many feared injured & dead. Pray for Lebanon 🙏🥺pic.twitter.com/yl0cH2poJX

— Father NomY (@Eze_NorNor) August 4, 2020