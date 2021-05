Najmanje 21 osoba poginula, 96 nestalo

Najmanje 21 osoba je poginula, a 96 je nestalo u udaru velikog ciklona u zapadnom dijelu Indije, donoseći probleme milionima ljudi koji već pate usljed velikog talasa virusa korona.

Stotine hiljada ljudi ostali su bez struje tokom udara ciklona "Taukte" duž obale zapadne indijske države Gudžarat. Ovo je jedna od sve češćih oluja za koje stručnjaci kažu da su posljedica klimatskih promjena.

🇮🇳 Tauktae - Pre Cyclone effects in Mahuva, Bhavnagar, Coastal Gujarat.

Heavy Winds before Tauktae made landfall in Gujarat#Tauktecyclone pic.twitter.com/Zq2RsQwdrk — Haneefbk (@haneefbayar) May 17, 2021

Monster cyclone batters Covid-stricken India's west coast.

Powerful winds and driving rain leave at least 20 people dead and interrupt vaccine programme the country urgently needs to get its spiralling Covid-19 outbreak under controlhttps://t.co/fPcBHuGNit pic.twitter.com/GvyxZ78Gnk — AFP News Agency (@AFP) May 18, 2021

Ciklon je bio praćen vjetrom brzine 185 kilometara na čas, čupao je drveće i obarao stubove za prenos električne energije i antene mobilne telefonije. Tokom ulaska dublje u kopno blago je oslabio, prenio je AFP.

Indijska mornarica saopštila je da je pod udarom velikih talasa potonuo brod za podršku naftnim platformama i da je nestalo 96 od 273 ljudi sa tog plovila.

This is happening right now 15 kms away from my home. #chellanam heavy rain and cyclone. And this place is badly hit by COVID too. pic.twitter.com/a2rE52oav0 — Ordinary Man (@Ordinaryman_Dio) May 14, 2021

Ministarstvo odbrane objavilo je da je spaseno 177 ljudi, a očekuje se da će operacija biti nastavljena tokom dana po "ekstremno izazovnim uslovima na moru".

Više od 200.000 ljudi u opasnim zonama evakuisano je iz svojih domova prije udara oluje.