Najmanje 18 poginulih u zemljotresu u Turskoj: Traga se za još 30 osoba

Ministar unutrašnjih poslova Sulejan Sojlu, ministar zdravstva Fahretin Koča i ministar urbanizma i okoliša Murat Kurum doputovali su u Elazig.

Posljedice zemljotresa najviše su se osjetile u gradovima Elazig i Malatya. Prema riječima Koča, u Elazigu je poginulo 13, dok je u Malatji smrtno stradalo pet osoba.

