Najgori pedofil u istoriji Velike Britanije Ričard Hakl ubijen je u svojoj ćeliji u zatvoru. On je prije tri godine osuđen na 22 doživotne robije, sa uslovom da u zatvoru provede minimum 25 godina, zbog seksualnog zlostavljanja 191 djeteta.

Hakl je nađen mrtav u ćeliji u zatvoru "HMP Full Sutton" u Jorkširu u kom se nalaze neki od najozloglašenijih britanskih zatvorenika. Izboden je improvizovanim nožem.

Haklova meta bili su domovi za djecu i sirotišta u Maleziji i Kambodži dok je tamo radio kao nastavnik engleskog i fotografije.

O zlostavljanju se hvalio na blogu koji je vodio i u kom je sebi pripisivao poene za napade. Sebe je čak i snimao dok siluje djecu i bebe. Od svoje 19. godine skupio je oko 20.000 fotografija zlostavljene djece koje je prodavao.

Policija vjeruje da je Hakl počinio još na hiljade prestupa dok nije uhvaćen 2014. kada je australijska policija otkrila mrežu pedofilije. Prvo je tvrdio da nije kriv, ali je kasnije svojim roditeljima priznao zločine.

Ričard Vilijam Hakl je rođen 14. maja 1986. godine. Smatra se jednim od najgorih britanskih pedofila uprkos tome što je imao samo 28 godina kada je uhapšen. Osuđen je 6. juna 2016. godine na 22 doživotne kazne po 71 tački optužnice, uz minimalno 25 godina zatvora prije nego što dobije pravo na uslovnu kaznu.

Hakl je rođen u Kentu i završio je školu u Folstounu, a studirao je na koledžu u Kentu.

Poslije školovanja je proveo godunu u Maleziji od 2005. do 2006, a preselio se tamo za stalno 2010. godine. U Kuala Lumpuru je počeo da radi kao fotograf, a posjećivao je i različite kurseve na univerzitetima.

Većinu zločina počinio je upravo u Maleziji, a neke i u Kambodži gdje je takođe proveo određeno vrijeme. Na suđenju je pomenuta i njegova posjeta Singaputu, Laosu, kao i sirotištu u Indiji, gdje je fotografisao djecu.

Prema zvaničnim sudskim podacima, Hakl je u periodu od 2006. do 2014. zlostavljao do 200 djece uzrasta od šest mjeseci do 12 godina.