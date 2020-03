Gates je tokom virtuelnog TED intervjua kazao da bi u slučaju tako stroge izolacije pozitivni rezultati mogli biti vidljivi za 20 dana.

- Stvarno ne postoji sredina, vrlo je teško reći - idite u restorane, kupujte nove kuće, ignorišite tijela iza ugla. Vrlo je neodgovorno sugerisati ljudima da mogu imati najbolje od oba svijeta - kazao je Gates.

