Naivnost SZO: "Koronavirus se ne prenosi sa čovjeka na čovjeka"

S današnjim vremenskim odmakom, konstatacija SZO definitivno zvuči naivno, nekritično, pa i tragično neodgovorno. S druge strane, u tom je trenutku bilo potvrđeno manje od 50 slučajeva u Kini, a samo dva izvan nje - u Japanu i Tajlandu.

No je li ova izjava bila opravdana iz tadašnje perspektive? Objavljena je samo 9 dana prije nego što je Kina ipak priznala da je epidemija u Vuhanu eskalirala i uvela masovni karantin, prvo u tom gradu, zatim u cijeloj provinciji Hubei od 60 miliona ljudi, a onda i u drugim pogođenim gradovima diljem zemlje.

Samo tri sedmice kasnije, 4. marta, van Kine je bilo potvrđeno već 204 slučaja, uključujući 2 smrti.

Zašto je SZO vjerovao na riječ kineskom režimu o koronavirusu?

U obranu SZO moglo bi se reći da je samo prenio informacije koje je dobio od kineskih vlasti. No nije li upravo u tome problem? Kineski komunistički režim notoran je po svojoj masovnoj cenzuri, kao i po zataškavanju u slučaju epidemije SARS-a 2003./2004. koja je odnijela gotovo 800 života, uglavnom u Kini.

A u međuvremenu je procurio pregršt informacija koje upućuju na to da je Komunistička partija Kine, na čelu s Xijem Jinpingom, tajila ili umanjivala ključne podatke o prirodi bolesti izazvane novim koronavirusom SARS-CoV-2, broju zaraženih i umrlih - pa i da se to umanjivanje i tajenje nastavlja do danas.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp zasigurno je imao na umu ovo kad je uputio najžešću kritiku SZO dosad, nazivajući ga "Kina-centričnim" u svom odgovoru na pandemiju koronavirusa i konstatirajući da su "zaista podbacili".

Tramp: SZO je "Kina-centričan", podbacili su

"Pogriješili su. Prekasno su proglasili pandemiju, a trebali su to učiniti puno ranije. Super je kad takve organizacije dobro funkcionišu, ali oni su u ovom slučaju sve napravili krivo te su stali na stranu Kine. Zaustavićemo finansiranje WHO-a", zaprijetio je Tramp na konferenciji u utorak, da bi par minuta kasnije rekao da će samo razmotriti takav korak.

Preliminary investigations conducted by the Chinese authorities have found no clear evidence of human-to-human transmission of the novel #coronavirus (2019-nCoV) identified in #Wuhan, #China🇨🇳. pic.twitter.com/Fnl5P877VG

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 14, 2020