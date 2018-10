Naglo zahlađenje i snježna oluja, zatvoreni putevi VIDEO

Zbog loših vremenskih uslova došlo je do brojnih saobraćajnih nesreća, a visina snijega je oko 30 centimetara.

Najviše snijega je palo u oblasti od Boldera u Koloradu do Vajominga, te na planini Birtut u Montani.

Nacionalna meteorološka služba saopštila je da je u protekla 24 časa palo od osam do 33 centimetara snijega južno od Šeridana u Vajomingu.

Oko osam centimetara snijega palo je u Denveru, gdje je temperatura vazduha pala sa 20 stepeni Celzijusovih na minus sedam.

WINTER WONDERLAND: It's looking a lot like winter across parts of the central U.S., as a cold front brings snow and wintry weather, with Winter Storm Warnings put into effect for parts of New Mexico and Colorado. https://t.co/IcHXP3wogD pic.twitter.com/zLdddLCmq0

— ABC News (@ABC) October 14, 2018