Nag muškarac prošetao se centrom grada

Nepoznati muškarac iz Ukrajine, izvukao je deblji kraj nakon što je usporavao i zaustavljao saobraćaj u jednom ukrajinskom gradu i to tako što je nag koračao duž ulice. Naime, nakon brojnih pokušaja da izazove incident svojim bizarnim kretanjem, naišao je na muškarca koji je imao malo tanje živce, te ga je nakon kraće verbalne rasprave i fizički napao.

Dok su prolaznici u nevjerici posmatrali šta se dešava, vozač bijelog automobila revoltiran ponašanjem nagog muškarca, zadao mu je nekoliko udaraca.

Nakon što je neko od prolaznika snimio ovu bizarnu situaciju, video je u kratkom roku postao viralan.

Naked man blocks cars on street before frustrated man knocks him out https://t.co/gz0hbUCvcg via @MailOnline

— KALOKZ ⛈️ (@KALOKZ) August 7, 2020