Način na koji ovaj čovjek nosi masku izazvao je lavinu komentara

Džesika Hazelitne objavila je na Tviteru scenu iz aviona na putu iz Klivlenda ka Nešvilu.

– Da, ovaj čovek koristi hiruršku masku da pokrjie oči. Da, nosio je je ovako otkako je ušao u avion. Ne, zaposleni u avionu mu nisu rekli da je namjesti pravilno jer su maske tek od 2. jula obavezne – napisala je Džesika.

Haven't been on Twitter for, wow, 11 years, but this was a photo I took on my flight from Cleveland to Nashville on Allegiant Airlines on Friday. Yes, this man used a surgical mask to cover his eyes. Yes, he wore the mask like this from departure to arrival. (1/2) pic.twitter.com/QufS3kLWKu

