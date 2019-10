Na udaru turskih snaga i američki vojnici

U međuvremenu, turske snage naišle su na žestok otpor kurdskih boraca, saveznika SAD, trećeg dana ofanzive Ankare na sjever Sirije, u vrijeme kada se povećava broj žrtava te ofanzive, intenziviraju međunarodne kritike, a broj onih koji su pobjegli od nasilja procjenjuje na oko 100.000.

Portparol Pentagona i kapetan američke mornarice Bruk Devolt rekao je da je do artiljerijske eksplozije došlo na udaljenosti od nekoliko stotina metera od oblasti, gdje su bili američki vojnici, prenosi AP.

Official statement from the Pentagon

- US Forces came under artillery fire from Turkish positions

- No Casualties

- US forces did not withdraw from Kobanê #Syria #Turkey #US pic.twitter.com/wNEYuU1omA

