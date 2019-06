Na tankeru bilo 11 Rusa, Iran spreman da podigne nivo bezbjednosti

Svjetska vijest broj jedan ovog dana je napad na dva tankera koji se dogodio u Omanskom zalivu rano jutros. Prema navodima Rojtersa, tankeri puni nafte gađani su torpedom, a jedan od njih i dalje gori.

Prema dosadašnjim podacima, pogođeni su tankeri kompanije "Frontlajn" i "Kokuka kurejdžes", koji je plovio pod zastavom Paname. Drugi mediji naveli su da je riječ o tankerima norveških kompanija, dok iranski ministar spoljnih poslova navodi da su napadnuti tankeri povezani s Japanom.

Da stvar postane zanimljivija, napad se dogodio baš u trenutku kada je u Teheran došao japanski premijer Šinzo Abe, zbog čega je iranski ministar spoljnih poslova Džavad Zarif ocijenio da samo reći „sumnjivo“ nije dovoljno da bi se dobro opisalo ono što se jutros dogodilo.

Treba pomenuti i da ovaj, posljednji incident s tankerima koji prevoze naftu, dolazi mjesec dana od prethodnog, kada su u vodama Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnuta dva tankera Saudijske Arabije, koji su prenosili naftu za SAD.

‘Suspicious doesn’t begin to describe what happened’: Iran’s FM on tanker ‘attacks’ in Gulf of Oman https://t.co/DqgISVKKDm pic.twitter.com/zgWOIyHELv

Iz Vašingtona je odmah prstom uprto u Iran te su tenzije između te dvije zemlje dignute na najviši nivo. Sada je situacija postala zaista ozbiljna i dalji porast tenzija je sasvim izvjestan, ocijenio je na svom nalogu na Tviteru diplomata Karl Bilt.

It’s a serious situation with the attack’s against tankers in the Guif of Oman. A distinct further increase in tension in the region is now highly likely. https://t.co/1poayrFMwx

— Carl Bildt (@carlbildt) June 13, 2019