Na Sredozemlju se formira uragan koji bi mogao ugroziti živote u Evropi VIDEO

"Severe Weather Europe" na svojoj internet-stranici u četvrtak piše da svi modeli potvrđuju stvaranje uragana koji bi se mogao formirati krajem četvrtka ili u petak ujutro. Postoji mogućnost da bi na svojoj putanji u subotu mogao udariti u obale Grčke, uključujući i ostrvo Kretu, te potom tokom nedjelje nastaviti prema Egejskom moru i zapadnim obalama Turske.

Stranica ističe da model Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena (ECMWF) ukazuje na formiranje duboke ciklonske oluje u Jonskom moru u subotu, kao i da se on podudara s drugim modelima.

"Tačan položaj tek treba definisati, međutim, postoji poprilično opšte slaganje da se mediken formira", piše "Severe Weather Europe".

Dodaje da formiranje uragana u Jonskom moru potvrđuju modeli GFS, ECMWF i ARPEGE, s tim da posljednji ukazuje na agresivnije i brže vjetrove koji bi se sredinom subotnjeg poslijepodneva približili grčkim obalama.

Impressive morning satellite animation of the developing cyclone in the southern Mediterranean sea today. Cyclogenesis is now taking place. It will lead into the formation of a Tropical-like cyclone (TLC) / Medicane tonight. Source: @SAT24_SAT pic.twitter.com/5j2GhhBv0R

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) September 27, 2018