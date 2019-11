Camre Curto (31) iz Fentona u Mičigenu 2012. godine imala je preeklampsiju, odnosno trudnoćom izazvanu hipertenziju te moždani udar. Sve to dogodilo se kad je bila u 33. sedmici trudnoće.

Zbog toga je prerano rodila sina i izgubila kratkoročno i dugoročno pamćenje. Tvrdi kako se ne sjeća 95 posto stvari iz svog života, uključujući to da ima supruga i da je rodila dijete.

Njen suprug Steve (38) kaže kako je rođenje sina Gavina, koji danas ima sedam godina bio najsrećniji, ali i najtragičniji dan u njegovom životu.

- Morao sam preuzeti sve obaveze i započeti život iznova. Žena koju voliš nema pojma ko si ti, ali imaš prekrasno dijete koje je rodila - govori. Dodaje kako je odmah nakon što se dječak rodio, znao da nešto nije u redu sa suprugom.

- Njezini roditelji i ja primijetili smo da je nešto pošlo po zlu. Nakon što smo joj postavili neka pitanja i prebacili u drugu bolnicu, shvatili smo da ima teške povrede mozga. Nije znala da ima dijete, nije znala ko je ona, tko su njeni roditelji... To je bio početak našeg putovanja - priča Steve.

Dok se Camre počela vraćati sebi, rekla je mužu da ga voli, ali da se ne može sjetiti zašto su se i kako zaljubili. Danas je, kaže, mnogo bolje jer njeno sjećanje više ne seže unazad nekoliko sekundi, već se prisjeća što se dogodilo proteklih dana.

- Za dvije sekunde je znala zaboraviti moje ime. Sada može otići unazad nekoliko dana i dovodi se u red. Pamćenje joj se izuzetno poboljšalo. Danas je sposobna biti majka i supruga - nastavlja Steve.

Camre kaže da je bolno to što joj se događa, ali da se fokusira na pozitivne stvari i prekrasnu porodicu koju ima. Steve je za suprugu napisao knjigu 'But I Know I Love You'. U njoj je zapisao njihov zajednički život - kako su se upoznali, zaljubili... Zapisao je i sve detalje s njihova prvoj sastanka, rođenja njihova sina i vjenčanja. Knjiga je objavljena na njihovu četvrtu godišnjicu koju su proslavili prije nešto više od mjesec dana.

- Pročitala sam je sigurno dva ili tri puta. O knjizi imam podijeljene osjećaje, u njoj je zapisano sve o nama, a sve to ja nemam u sebi. Ipak, zahvalna sam za dirljiv potez mog supruga - rekla je Camre.