Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej kleknuo je i zaplakao pored kovčega Džordža Flojda na početku komemoracije Afroamerikancu koji je preminuo nakon što mu je tokom privođenja policajac skoro devet minuta klečao na vratu, prenosi CNN.

Na komemoraciju su stigli članovi Flojdove porodice, a ispred Univerziteta Nort Central okupila se grupa ljudi koji žele da mu odaju počast.

Tijelo Džordža Flojda leži u kovčegu zlatne boje okruženo cvijećem, a osim njegovog portreta iza prisutnih je postavljen mural sa njegovim likom, prenosi Gardijan.

Mourners converged in Minneapolis on Thursday for the first in a series of a memorials to George Floyd, whose death at the hands of police has sparked turbulent protests around the world against racial injustice. https://t.co/q03q3hkHPS