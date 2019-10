Na Atlantiku uočen splav: Vjeruje se da je na njemu posada potonulog broda hrvatskog kapetana

Melvan je rekao da brodovima treba neko vrijeme da dođu do lokacije na kojoj je splav uočen, prenosi Hina.

Potraga za pomorcima s potonulog tegljača "Burbon rod" koje vodi brod "Alp Striker" još traje, a dva pomorca s tog broda su tokom noći rekli da su vidjeli moguće signalne znakove i da se brod uputio prema tom području, u koordinaciji s CROSS Antili – Gvajana, francuskom pomorskom službom za spasavanje na Karibima.

Here’s a photo of the life raft that contained 3 survivors that have been rescued as a result of the vessel Bourbon Rhode getting too close to #HurricaneLorenzo.

Photo 3: Last known position of Bourbon Rhode. pic.twitter.com/iqoYwoTcxN

