Musolinijev praunuk: Fašizam je mrtav

Kajo Đulio Čezare Musolini, praunuk italijanskog diktatora Benita Musolinija, odbacio je tvrdnje da njegova izborna strategija za Evropski parlament sadrži elemente fašističke ideologije, poručivši da je fašizam "mrtav i sahranjen".

I pored sve izraženijeg desničarskog ekstremizma, Musolinijev praunuk smatra da su vremena njegovog pradjeda zauvijek prošla.

"Fašizam je mrtav i sahranjen i svaka diskusija o njegovom vraćanju je samo ljevičarska propaganda", rekao je pedesetjednogodišnji Musolini, koji se kandidovao za Evropski parlament ispred partije Braća Italije.

On je u intervjuu za agenciju DPA rekao da je ponosan na svoje prezime, iako često predstavlja teret, te odbacio česta poređenje Musolinija i nacističkog vođe Adolfa Hitlera.

"To su bili predstavnici dva različita naroda, dvije zemlje, dvije istorije i to su na kraju dvije osobe", rekao je on.

Musolini se osvrnuo na naziv izborne kampanje - "Napiši Musolini", kako je istaknuto na glasačkom listiću.

"Ako želim da pobjedim glasači moraju da napišu moje prezime na listiću. To je uslov propisan zakonom. 'Napiši Musolini' mi se činilo kao sasvim normalan slogan", rekao je Đulio Musolini.