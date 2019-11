Muškarac zalutao u tržnom centru i nije mogao da izađe, umirao polako 7 dana

Požarno stepenište u jednom od najposjećenijih tržnih centara u Australiji pretvorilo se u betonsku grobnicu sedamdesetogodišnjeg čovjeka, koji je tu slučajno zalutao i više nije mogao da izađe.

Očajna porodica vidjela je snimak na kome se vidi kako je Bernard Gor, zvani Buč, šestog januara 2017. izašao na požarno stepenište u sidnejskom tržnom centru Vestfild Bondaj džankšn, gdje je nađen mrtav tri nedjelje kasnije.

Njegova kćerka Melinda zaplakala je kada je na snimku, prikazanom u okviru istrage o smrti, vidjela poslednje trenutke očevog života, a pomoćnik istražnog sudije u Novom Južnom Velsu Ana Mičelmor izjavila je da nema drugih snimaka koji bi otkrili šta se dešavalo poslije toga.

Man dies after getting trapped in shopping centre stairwell for three weeks https://t.co/vsrxch0KPM — The Independent (@Independent) November 5, 2019

Stotine hiljada ljudi prošlo je kroz tržni centar dok je Gor bio zarobljen u njemu i slušao glasove koji su odjekivali stepeništem.

Forenzička analiza pokazala je da je umro najmanje nedjelju-dvije dana prije nego što je njegovo tijelo nađeno, što znači da je više od nedjelju dana polako umirao.

Gor, koga su prijatelji zvali Buč, živi u Tasmaniji, a prije nestanka je zajedno sa kćerkom proveo nekoliko nedjelja u Sidneju.

Na snimku koji je zabilježila nadzorna kamera vidi se da je oko 12.50 ušao kroz vrata koja vode na požarno stepenište. Vrata ne mogu da se otvore iznutra i mada u prizemlju postoji izlaz kroz hodnik, Gor ga nije našao, što nije neobično, s obzirom na to da unutar tržnog-centra postoji lavirint požarnih stepenica dug oko 14 kilometara.

Lost and trapped trying to find his wife of more than 50 years, Bernard Gore died waiting for help in the stairwell of a Westfield shopping centre. https://t.co/s5W4IDePI9 — The Australian (@australian) November 4, 2019

Kada su ga najzad našli, Bernard Gor je ležao u "polu-klečećem položaju".

"jVerovatno je sjedio na stolici koja je nađena pored njegovog tijela da bi se u određenom trenutku prevrnuo napred", izjavila je Mičelmor.

Porodica je nedjeljama tražila Gora, a zvaničnici tržnog centra suočili su se s pitanjima kako je moguće da ga tako dugo nisu našli, i to u trenutku kad su temperature bile iznad četrdesetog podeljka Celzijusove skale. Snimci iz tržnog centra, do kojih je došla policija, pokazuju da vrata u podnožju stepeništa nijednom nisu otvorena tokom tri nedjelje, koliko su ga tražili.

Gor je uzimao lijekove protiv hipertenzije i blage zaboravnosti u trenutku smrti i već je jednom nestao u Hobartu, u Tasmaniji, ali je nekoliko puta uspješno stizao do tržnog centra u Sidneju i imao je jasno utvrđen dnevni raspored.

A coronial inquiry has began today to determine how 71-year-old Bernard Gore could be left trapped inside a Westfield stairwell for three weeks, as his devastated family wept through the CCTV of the moment he wandered into the fire escape. @AirlieWalsh #9News pic.twitter.com/EO0P4f0Oon — Nine News Sydney (@9NewsSyd) November 4, 2019

Na snimku se vidi kako Gor ulazi u tržni centar, prolazi kroz njega, kao i trenutak kada je zastao i okrenuo se ka izlazu na požarno stepenište, koji nijednom nije proveren tokom potrage za njim.

Mark Gor, sin Bernarda Gora, kaže da tvrdnje njegovog berberina da je bio "smušen" nisu tačne, da njegov otac nije bio "slabašan", nego "jak i izdržljiv muškarac".

"Istraga, koja treba da pokaže kako je došlo do ovog tragičnog događaja, nastaviće se u saradnji sa policijom", saopštila je matična kuća tržnog centra Scentre Group, izražavajući najdublje saučešće porodici tragično nastradalog.