Muškarac se zapalio u blizini Bijele kuće VIDEO

U saopštenju se navodi da su službenici Tajne službe SAD reagovali u roku od nekoliko sekundi i da je muškarac prevezen u bolnicu.

Video-snimak incidenta objavljen je na internetu, javio je "Sputnjik".

Za sada nije poznato više detalja o ovom incidentu.

The saddest thing I’ve ever seen. A person set themselves on fire in the park at the south lawn of the Whitehouse. Please pray for their soul pic.twitter.com/OjTL0kGWa7

— patlangs (@LangsPat) 29. svibnja 2019.