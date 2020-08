Muškarac prijeti da će aktivirati bombu u tržnom centru u Kijevu

Policija trenutno pregovara sa njim, napisao je na svojoj stranici na Fejsbuku zamjenik ministra unutrašnjih poslova zemlje Anton Geraščenko.

Kako navodi Geraščenko, oko podne po lokalnom vremenu policiju je pozvala predstavnica "Univerzal banke" koja se nalazi u tržnom centru.

Žena je saopštila da je u filijalu ušao muškarac od 35 godina u čijem se ruksaku, kako je sam rekao, nalazi bomba. Muškarac je sam zatražio da se pozove policija.

Radnici banke su napustili prostorije, ostao je samo rukovodilac filijale, i to po sopstvenoj želji.

Банк тігіпкі?

Універсал-Монобанк? https://t.co/ZzO3dCTgc0

— I'm too old for this shit (@Artem_Arkov) August 3, 2020