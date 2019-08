Munja ubila pet osoba, 100 povrijeđenih

Munja je udarila u grupu planinara koji su se nalazili na samitu na vrhu planinskog lanca Tatre, koji se nalazi na granici Poljske i Slovačke, prenio je portal Index.hr.

Četiri osobe su poginule na poljskoj strani, među kojima je i dvoje dece, dok je jedna osoba poginula na slovačkoj strani planine.

Očevici kažu da je oluja izbila odjednom, nakon sunčanog jutra.

"Niko nije očekivao da će tako naglo izbiti toliko snažna oluja", kazao je poljski premijer.

Tokom oluje na Tatrama je povređeno više od 100 osoba, a na terenu se nalaze četiri helikoptera, javlja BBC.

Najjači udar munje dogodio se na vrhu Tartra, Džievont, gde je munja udarila u 15 metara visoki metalni krst.

"Odjednom smo čuli udar, ljudi su samo popadali na tlo. Oluja je potom nastavila da napreduje, rušeći sve pred sobom. Izgledalo je jako loše", dodao je premijer Poljske.

Stanovnik obližnjeg grada Zakopanea objavio je na Tviteru snimak oluje.

If you're wondering why 5 people died and 100 were injured on #Giewont.

Maybe a 50 feet long steel cross on top of a 6217 feet high mountain wasn't a great idea pic.twitter.com/v7z69EfQVd

— Poppy | ᶘ ⊙㉨⊙ᶅ | (@yaboipopcornboy) 23. kolovoza 2019.