Moskva: Pogledajte generalnu probu Parade pobjede VIDEO

Ove godine pješadijsku kolonu čine 35 paradne čete, sastavljen od oficira, narednika i vojnika formacija i vojnih jedinica, studenata i kadeta vojnih škola, učenika vojnih škola, kadetskih korpusa i pripadnika ruskog pokreta "Mlada armija", kao i predstavnici drugih bezbjednosnih agencija.

Na paradi prvi put učestvuju kabrioleti "aurus".

Na paradi će moći da se vide oklopna vozila "Tigar", vozila "Tajfun", oklopni transporteri BTR-82A i BTR-MDM, borbena pešadijska vozila BMP-3, borbena desantna vozila BMD-4M i tenkovi T-72B3. Osim toga, gledaoci će videti tenkove treće generacije T-14 "Armata", borbena vozila za podršku tenkova BMPT "Terminator", lansere protivraketnih sistema S-400 i raketne sisteme "Јars".

Na smotri će takođe biti predstavljene i samohodne haubice "Msta-S", protivvazdušni raketni sistemi "Buk-M2" i "Tor-M2", protivvazdušni sistemi "Pancir-S1" i mnoga druga tehnika.

Ove godine u vazdušnom dijelu parade neće učestvovati prošlogodišnje letjelice - lovci pete generacije Su-57 i lovci MiG-31K sa hipersoničnim raketama "Kinžal". Iznad glavnog trga zemlje proletjeće i helikopteri Mi-26, Mi-8AMTŠ, Mi-28N, Ka-52, Mi-24 i avioni Su-35S, Su-30SM, Su-34, MiG-31, MiG-29SMT, A-50U, Il-76MD, Tu-160, Tu-95MS, Tu-22M3, Il-78 i drugi.

Troops and military vehicles parade on #Moscow’s Red Square in preparations for the May 9th Victory Day pic.twitter.com/wlDpyzoapF

— RT (@RT_com) May 7, 2019