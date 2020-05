Modriča: Istrčao polumaraton, pa zaprosio djevojku

Modrički atletičar Branislav Lukić svoj peti ovogodišnji polumaraton ulicama Modriče završio je prosidbom Miljane Nedić, sa kojom je u vezi više od četiri godine.

Branislav (36) je vjerenički prsten uručio Miljani (25) pred zgradom “Banana”, u kojoj ona stanuje i na mjestu na kojem je ga dočekivala nakon svih polumaratona istrčanih na stazi dugoj 21 kilometar.

Prosidba je za Miljanu bila iznenađenje.

– Istrčala sam iz stana da, kao i ranije, pozdravim Branislava, da se nakratko vidimo i vratimo svako svojim obavezama. Začudilo me je prisustvo nekoliko naših prijatelja i rodbine, ali ni slutila nisam da će Branislav da me zaprosi baš tu, i to u vrijeme epidemije virusa korona. Ljubav ne bira ni vrijeme, ni okolnosti, a ako je ljubav prava onda ona preživi sve – rekla je Miljana.

Branislav kaže da su Miljana i on, prije epidemije, planirali da ove godine ovjekovječe dugogodišnju vezu.

– Planovi o zarukama i vjenčanju su zbog opšte situacije i neizvjesnosti otišli u drugi plan. Ne vjerujem da će se stanje brzo poboljšati, pa sam odlučio da zaprosim Miljanu. Htio sam da to bude na poseban način, a da bude u vezi sa sportom – rekao je Branislav, profesor fizičkog vaspitanja, aktivni košarkaš i od prošle godine atletičar rekreativac.

Branislav je istakao da su prethodni, kao i današnji polumaraton, doprinos njegov i članova Atletsko-rekreativnog kluba “Modriča” u borbi protiv virusa korona.