Modernizacija KCTV iznenadila gledaoce: Pogledajte kako su emitovali vijesti VIDEO

Državna televizija Sjeverne Koreje iznenadila je sve kada je emitovala vijesti u kojima prvi put koristi mladu voditeljku, 3D grafičke sadržaje, time-lapse video i anketira ljude na ulicama.

Ovo je bilo veliko iznenađenje za sve s obzirom da je KCTV, bez obzira na napredak tehnologije u svijetu, poznata po tome da nema nikakvih modernih tehnoloških sadržaja, a u studiju je već decenijama jedan isti voditelj koji samo čita vijesti, dok je iza njega slika prirode ili plava boja.

Takođe, novinari nikada nisu izlazili na ulice i snimali građane, ukoliko to nije unapred dogovoreno.

Modernizacija je trajala samo jedan dan, a KCTV se vratila na staro. Martin Vilijams, ekspert za tehnologiju u Sjevernoj Koreji, kazao je, analizirajući razloge za sve to, da KCTV službeno nema konkurenciju jer ljudi nemaju kablovsku ili satelitsku televiziju i većinom imaju samo jedan kanal, ali da neslužbeno imaju veliku konkurenciju.

"Dosta informacija stiže preko mora, a na USB stikovima i SD karticama donose američke i kineske filmove. KCTV shvatila je da mora uvesti inovacije i biti zanimljivija ako želi da zadrži pažnju naroda Sjeverne Koreje", rekao je on, prenosi BBC.

Primjećeno je i da su na KCTV postali ažurniji u izvještavanju. Dok im je ranije za objavu neke vijesti trebalo dva dana, sada to objavljuju istog dana kada se događaj dešava. Jedan od primjera je putovanje Kim Džong-una u Vijetnam kako bi se sreo s Donaldom Trampom.

"To je bilo potpuno neočekivano za ovu televiziju i pretpostavljam da je razlog taj što sve više ljudi sluša strane radio-stanice pa Sjeverna Koreja mora izaći iz svojih granica i imati svoje stavove o dešavanjima prije nego one dođu do građana drugim kanalima", smatra Vllijams.

Tokom samita Kim-Tramp obični ljudi su bili u fokusu umjesto dosadađnje prakse kojoj je bila u fokusu ideologija. Tako je KCTV izvještavala o ženama u kozmetičkim fabrikama, studentima koji pokazuju nove mobilne telefone i osoblju u pica restoranu.