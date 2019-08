Mladu majku prisilio da mu bude seksualna robinja

Džejms Brajan Peterson (54) je uhapšen prošle nedjelje nakon što je 4. jula oteo djevojku i njenu osmomjesečnu bebu ispred njihove kuće.

Majka i beba su konačno spaseni 9. avgusta, kada je ona uspjela da pozove policiju. Rekla im je da je Peterson drži protiv njene volje.

Policija je saopštila da je nesrećna žena bila primorana da bude seks robinja Petersonu. Pored toga što ju je seksualno zlostavljao, Peterson je navodno na njoj koristio elektrošoker i prijetio joj je pištoljem.

Vlasti su izjavile da su žena i njeno dijete sada na sigurnom.

Peterson je prvobitno optužen za napad na ženu, seksulano zlostavljanje i zlostavljanje uz prijetnju pištoljem. Pušten je iz zatvora nakon što je platio kauciju od 20.000 dolara.

Policija je izvršila pretres njegoveg doma uz nalog i ponovo ga uhapsila. Sada je optužen za trgovinu ljudima, otmicu, prisilno ropstvo, seksualno ropstvo i zlostavljanje. Sada mu je određena kaucija od dva miliona dolara.

Istraga o ovom slučaju je u toku.

